لندن 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسعاودت قوات النظام السوري قصفها الصاروخي على مناطق في بلدة مورك في الريف الشمالي لحماة، كما استهدفت أماكن في منطقة الكتيبة المهجورة في القطاع الشرقي من ريف إدلب الواقعة ضمن مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات النظام استهدفت مناطق في بلدة قلعة المضيق على الحدود الإدارية بين إدلب وحماة، بالإضافة الى قيام قوات النظام بقصف مناطق في قرى وبلدات الحويز والحويجة وجسر بيت الراس والشريعة في سهل الغاب.// انتهى //15:04ت م0070