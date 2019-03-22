الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسوصف الأمين العام لجمعية الاطفال المعوقين عوض عبد الله الغامدي ، المشروعات النوعية التى أطلقها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمدينة الرياض بأنها " إطلالة على عصر جديد من التنمية الحقيقية التى تستهدف الإنسان ( حياته ، وبيئته، وصحته ، وثقافته).وأوضح الغامدي أن أكثر ما يميز هذه المشروعات أنها تمثل تحولاً تاريخياً في التخطيط العمراني والبيئى الذي يجعل من العاصمة إحدى أهم الوجهات السياحية والثقافية والترفيهية، وعلى قائمة أفضل المدن للعيش في العالم.ونوّه بالسعي الحثيث من صناع القرار من المسؤولين في مختلف القطاعات إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمجتمع، في ترسيخ قواعد تنمية مستدامة تطاول كافة نواحي الحياة، وتضمن الاستقرار والرخاء للمواطن عبر الزمن، لافتاً النظر إلى أن الفائدة الآنية لهذه المشروعات العملاقة هى توفير آلاف فرص العمل الجديدة للمواطنين في مختلف القطاعات البيئية والترفيهية والثقافية والرياضية، فضلًا عن الفرص الواعدة أمام المستثمرين من داخل المملكة وخارجها.وعدّ حركة البناء التي تتضمنها التنمية تشهدها ربوع المملكة تتفرد ليس فقط بتنوع قطاعاتها وتعدد مجالاتها، ولكن أيضاً بتطبيق معايير جودة قياسية غير مسبوقة، ومع منح الأولوية للاستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".ورفع الغامدي في ختام تصريحه أسمى آيات الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما يوليانه من اهتمام ورعاية ودعم لكل ما من شأنه تلبيه تطلعات المواطن وضمان أفضل مستوى معيشه له ولأبنائه.// انتهى //15:07ت م0071