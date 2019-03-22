ثقافي / سيكولوجية النجاح الشخصي .. دورة في جازان غدًا
الجمعة 1440/7/15 هـ الموافق 2019/03/22 م واس
جيزان 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس
تنظم لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان غدًا ، دورة تدريبية بعنوان " سيكولوجية النجاح الشخصي " ، يُقدمها الدكتور حسين الصميلي ، وذلك بمسرح الغرفة .
وتتضمن الدورة العديد من المحاور التدريبية المتخصصة حول مفاتيح الريادة واغتنام الحياة ، وأساسيات النجاح ، وذلك ضمن مختلف البرامج والدورات التي تنفذها اللجنة ضمن مسؤوليتها تجاه المجتمع .
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15:08ت م
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