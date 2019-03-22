جيزان 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واستنظم لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان غدًا ، دورة تدريبية بعنوان " سيكولوجية النجاح الشخصي " ، يُقدمها الدكتور حسين الصميلي ، وذلك بمسرح الغرفة .وتتضمن الدورة العديد من المحاور التدريبية المتخصصة حول مفاتيح الريادة واغتنام الحياة ، وأساسيات النجاح ، وذلك ضمن مختلف البرامج والدورات التي تنفذها اللجنة ضمن مسؤوليتها تجاه المجتمع .// انتهى //15:08ت م0072