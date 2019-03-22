محايل 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأدت جموع المصلين بمركز بحر أبوسكينه التابع لمحافظة محايل عقب صلاة الظهر اليوم, صلاة الميت على شهيدي الواجب العريف إبراهيم بن محمد جابر عسيري, والجندي إبراهيم أبوعيشه إبراهيم الربعي من منسوبي القوات المسلحة، الذين استشهدا في الحد الجنوبي.وتقدم محافظ محايل المكلف يحي بن محمد العاصمي ورئيس مركز بحر أبو سكينه حمود بن ظافر الحقباني ومدير الشرطة العقيد صالح اليزيدي المصلين بالجامع الكبير الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير, لذوي الشهيدين، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان .وأعرب ذوو الشهيدين عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنائهما في ميدان العزة والكرامة، مؤكدين أن استشهادهما دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, داعين الله سبحانه أن يتغمدهما بواسع رحمته .// إنتهى //15:25ت م0074