أبو عريش 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأودعت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبوعريش خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي مبلغ مليون ريال في حساب 70 مستفيدًا ومستفيدة من الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المتناهية الصغر، وذلك ضمن برنامج "سواعد" الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.وشملت المشاريع 15 نشاطا متنوعا، في تجارة الجولات ومحلات التحف والهدايا والورود ومحلات التجميل وتجهيز العرائس والطبخ الشعبي وتجهيز الحلويات وصناعة البخور وبيع العطور وغيرها من الأنشطة.وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي أن وحدة الأسر المنتجة باللجنة قد أنهت خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى من البرنامج والتي شملت مشغلي المقاصف المدرسية والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، بهدف مساعدتهم في تشغيل مشاريعهم وتوفير مصادر دخل ثابتة لهم ، مشيرًا إلى أن الوحدة بدأت خلال الأيام الماضية في استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من البرنامج في مرحلته الثانية، حيث يجري العمل على مراجعة وتدقيق الطلبات المقدمة للوحدة، تمهيدا لصرف الدعم المخصص لأصحابها.// انتهى //15:25ت م0075