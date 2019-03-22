صبيا 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا غداً، درساً علمياً بعنوان "تفسير القرآن العظيم لابن كثير"، يلقيه محمد بن إسماعيل الحازمي الدرس الثاني في مسجد الفاروق بقرية المحلة الجديدة ، بعد صلاة العشاء.ويأتي الدرس, ضمن البرامج العلمية التي ينفذها المكتب خلال هذا العام, لتبصير الناس بأمور دينهم.// انتهى //16:34ت م0104