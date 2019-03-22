أبوعريش 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسافتتح محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني أمس ، ملتقى التخصصات لطالبات المرحلة الثانوية الذي ينفذه فريق لقيا فرح التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبوعريش ، بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل بجامعة جازان، وذلك بقاعة قصر العرب بالمحافظة.واستمع الشمراني لشرح من مشرفة الفريق الدكتورة جبارة مرقامي ، عن الملتقى الذي يحتوي على عدد من الأركان التي تشمل التخصصات العلمية والأدبية والتقنية بالإضافة للعديد من البرامج التعريفية بالتخصصات الجامعية، وورش العمل والمقابلات السريعة مع المختصين، والتي تهدف لمساعدة الطالبات في تحديد توجهاتهم فيما بعد المرحلة الثانوية بعد مقارنتها بقدراتهم الذهنية.بدوره بين رئيس اللجنة عبده راجحي أن الملتقى الذي يستمر يومين ، يأتي ضمن برامج فريق لقيا فرح التطوعي التابع للجنة ، بهدف خدمة مختلف شرائح المجتمع ، فيما أثنى محافظ أبوعريش على جهود اللجنة في تنفيذ البرامج النوعية والتنموية التي تخدم أبناء وبنات المحافظة، مؤكداً أهمية دور الفرق التطوعية ودعمها تحقيقا لرؤية المملكة 2030.// انتهى //16:34ت م0105