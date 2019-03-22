الخبر 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسينطلق بعد غد، درساً أسبوعياً بعنوان "شرح كتاب زاد المستنقع"، والذي تنظمه إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخبر بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة، وذلك في جامع الوالدين بحي الجسر .ويأتي هذا الدرس الذي يقدمه الشيخ أحمد بن محمد القحطاني، بعد صلاة العشاء، في كل يوم أحد ويستمر لمدة عام، ضمن برامج ومناشط إدارة المساجد والدعوة والارشاد بالخبر خلال العام الحالي، وقد خصص مكان للنساء الراغبات الحضور.// انتهى //16:35ت م0107