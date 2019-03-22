ينبع 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واساختتم فريق "أيقظ قدراتك واصنع مستقبلك" بقسم الإشراف التربوي بتعليم ينبع أمس ، تصفيات المرحلة الثانية لمسابقة "تجويد التحصيل الدراسي"، برعاية المساعدة للشؤون التعليمية أديبة حميدي الفايدي ، و بحضور مديرة الإشراف التربوي نجلاء فلمبان ومديرة مكتب جنوب ينبع وفية الصبحي ومديرة مكتب شمال ينبع نوف القحطاني وعدد من رئيسات ومشرفات الأقسام والقائدات التربويات وطالبات المدارس المشاركة المرحلة الثانية التي أقيمت على مستوى (مكاتب التعليم) جاءت على فترتين في كل من الثانوية الثالثة بينبع الصناعية ومجمع تحفيظ القرآن بينبع البحر، و استهدفت طالبات الصف الثالث ثانوي بالمدارس المتأهلة من المرحلة الأولى في المسابقة من جميع الأنظمة التعليمية (الفصلي -المقررات-التحفيظ)، بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي لطالبات المرحلة الثانوية و تقليص الفجوة المقدرة بين متوسط نتائج اختبارات الثانوية العامة والاختبار التحصيلي. وأكد مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي في كلمةً مسجلة وجهها للطالبات المشاركات ، أن مسابقة تجويد التحصيل الدراسي وضِعت دعماً وتحفيزاً للطالبات كي يكون لهن دافع نحو الاجتهاد وبذل الجهد في تجويد تحصيل الطالبة الدراسي من المواد العلمية والأديبة في جميع الصفوف .من جهة أخرى أشادت "الفايدي" بهذه المسابقة العلمية التنافسية التي تهدف إلى جعل الطالبات أكثر قربًا من المقررات المدرسية، وصولاً لتحصيل دراسي يمكنهم من أداء معرفي ومهاري متميز في مختلف القياسات.و جاءت نتائج المرحلة الثانية من المسابقة على النحو التالي : على مستوى مكتب جنوب ينبع حصلت الثانوية الثالثة (مقررات) بينبع الصناعية على المركز الأول في مساريها العلمي والأدبي، فيما حصلت الثانوية الخامسة (فصلي) بينبع البحر على المركز الأول في مساريها العلمي والأدبي، في حين أسفرت نتائج التصفيات على مستوى مكتب شمال ينبع، عن تحقيق الثانوية الثامنة (مقررات) بينبع البحر المركز الأول في القسم الأدبي ، وتحقيق الثانوية العاشرة(مقررات) المركز الأول في القسم العلمي، وحصول الثانوية الحادية عشر (فصلي) بينبع البحر على المركز الأول في القسم العلمي، وثانوية تحفيظ القرآن (فصلي) على المركز الأول في القسم الأدبي .// انتهى //16:36ت م0108