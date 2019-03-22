الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب، في دورته لهذا العام، 2019، التي تقام تحت شعار: "الكتاب.. بوابة المستقبل"، وتحل فيه مملكة البحرين الشقيقة "ضيف الشرف" فيها، أقام الوفد المشارك ضمن الفعاليات التي يقدمها طيلة أيام المعرض عروضاً فلكلورية بحرينية، وذلك على مسرح القاعة الرئيسة بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض بالرياض.وعرضت الفرقة الشعبية البحرينية، عروضاً فلكلورية باللون البحريني، لاقت تفاعلاً جماهيرياً كبيراً من قبل زوار معرض الكتاب.// انتهى //16:42ت م0109