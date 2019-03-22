نجران 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأعلن معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة نجران، عن البدء في استقبال طلبات التسجيل في بيوت الخبرة عبر المنصة الإلكترونية التابعة للمعهد.وأوضح عميد المعهد الدكتور علي بن سعيد آل مزهر، أن الفرصة متاحة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتقديم الخدمات العلمية والاستشارات والتدريب بجودة عالية، وتحقيقا لمشاريع تطويرية ذات فائدة على الجميع، مشيرا إلى أن بيوت الخبرة تهدف إلى تحقيق مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة وكافة قطاعات المجتمع، مع استثمار كافة الموارد البشرية المتخصصة، والإمكانيات المالية والبحثية المتوفرة في الجامعة بهدف تحويل المعرفة والخبرة المتوفرة لدى منسوبيها إلى مشاريع اقتصادية ذات عوائد مالية لتحقيق التنمية.وأبان آل مزهر، أنه سيتم استقبال طلبات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية ( https://khebra.nu.edu.sa )// انتهى //16:43ت م0110