الدمام 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسنفذت بلدية محافظة الجبيل، خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، أسفرت عن رصد 165 مخالفة، وإغلاق 44 محل، وإنذار 65 منشأة، ومصادرة (380) كيلوغرام مواد غذائية، وذلك ضمن حملات البلدية المجدولة للتأكد من التزام كافة المحلات بالاشتراطات الصحية البلدية, وسلامة المواد الغذائية المتداولة، ضمن حملة #غذاؤكم_أمانة والتي أطلقتها في وقت سابق وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع البلديات والأمانات بالمملكة.وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن الفرق الرقابية مستمرة في القيام بجولات ميدانية على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة ويتم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين للاشتراطات الصحية، مشيرا الى أن هذه الجولات الرقابية استهدفت عدداً من المنشآت التجارية بمحافظة الجبيل للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، شملت المطابخ والمطاعم والبوفيهات والملاحم ومحلات بيع الحلويات داخل المحافظة.وأشار إلى أن المخالفات البلدية التي رصدت تمثلت في عدم تجديد الرخص أو عدم وجود رخص مهنية والالتزام بالزي الرسمي، وتدني مستوى النظافة وانتهاء الشهادات الصحية ومخالفة شروط التعبئة والتخزين، حيث تم رفع عينات من بعض المواد الغذائية والخضار الورقية والفواكة إلى المختبر المركزي بأمانة المنطقة الشرقية لفحصها والتأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .وبين المهندس الدويش، أن المنشآت والمحلات الغذائية تخضع لرقابة مستمرة للتأكد من سلامة ما يتم عرضه وتجهيزه بها حيث أن سلامة المستهلك تأتي من ضمن أولويات البلدية وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي وتداول أغذية خالية من التلوث حفاظًا على الصحة العامة، منوها بأهمية التعاون من المواطن والمقيم في التبليغ عن أي مخالفات تهم صحة المستهلك، مؤكدا حرص أمانة المنطقة الشرقية على أن تعزز من أهمية هذا الجانب عبر تلقي البلاغات على مركز طوارئ الأمانة 940 على مدار الساعة لتباشر تلك البلاغات فورا .// انتهى //16:43ت م0111