الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسشهدت أمس منصات معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، توقيع عدد من المؤلفين لإصداراتهم وبلغ عددهم 12 مؤلفاً، و15 مؤلفة، تنوعت إصداراتهم ما بين الروايات والقصص والكتب المتنوعة.وأوضح المؤلف صالح بن محمد الشويرخ أن كتاب (مجلس الشوري السعودي خلال ربع قرن ) تناول نظام مجلس الشوري وقواعد عمله، واللائحة الداخلية له وقرارات إعادة تكوين أعضاء مجلس الشورى منذ بداية دورته الأولى وحتى السابعة، ودخول المرأة عضواً في مجلس الشورى.وأضاف أن الكتاب تضمن أسماء اللجان المتخصصة واختصاصاتها ونماذج لموضوعات درسها مجلس الشورى بالإضافة إلى تجاربه، مشيراً إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب، متميز ومتنوع ، مقدماً شكره لوزارة الإعلام على ما تبذله من جهود لإبراز المؤلفين.//انتهى//16:44ت م0112