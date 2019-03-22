الباحة 15 رجب 1440هـ الموافق 22 مارس 2019م واسدشن محافظ بني حسن بالباحة خضر بن عبدالرحمن الغامدي أمس، مركز النشاط الاجتماعي بالجوفاء, بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد بن صالح الزهراني.وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الرئيس الفخري لمركز النشاط الاجتماعي جمعان بن حسن الزهراني، قدم شكره للمحافظ على رعايته للحفل ودعمه لجميع الأنشطة والفعاليات بالمحافظة.بعد ذلك ألقى محافظ بني حسن كلمة أوضح من خلالها ما تقوم به قيادتنا الحكيمة "وفقها الله" من دعم واهتمام للبرامج الاجتماعية والأعمال الخيرية, مؤكداً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة حيال الرقي بالعمل الاجتماعي والحرص على دعم كافة الأنشطة الاجتماعية التي تخدم المحافظة .إثر ذلك نوه مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شايق بن محمد ال شايق بالدور الهام الذي يقدمه الفرع في خدمة المنطقة بصفة عامة ومحافظة بني حسن بصفة خاصة, مؤكدا على مشاركة الوزارة جميع لجان التنمية الاجتماعية ومراكز النشاط بالمنطقة ومحافظاتها من خلال الدعم المادي والمعنوي.وشاهد الحضور عرض مرئي لرؤية ورسالة وشعار المركز والخطة التنفيذية المقترحة والهيكلة والأهداف العامة، كما قدمت فرقة صوت الجنوب لوحة فلكلورية بعنوان "حب الوطن".وفي نهاية الحفل كرم محافظ بني حسن جميع الجهات المشاركة والمساهمة بهذه المناسبة .// انتهى //16:47ت م0113