المدينة المنورة 15 رجب 1440هـ الموافق 22 مارس 2019م واسانطلقت أمس في المدينة المنورة فعاليات مهرجان الطرف للتراث والثقافة الذي تنظمه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة ، على مساحة تبلغ 150 ألف متر مربع بمركز الصويدرة 60 كيلو متر على طريق المدينة المنورة القصيم السريع المخصصة لإقامة أكثر من 45 فعالية متنوعة تجسد حياة البادية والصحراء وتسلط الاهتمام على الأنشطة والفعاليات السياحية والثقافية بمنطقة المدينة المنورة .وشهدت انطلاقة المهرجان الذي تجددت اطلالته هذا العام شكلا ومضمونا بطريقة تكاملية ضمن برنامج المدينة المنورة الثقافي ، أحد برامج هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة حضور عدد كبير من العائلات ومحبي الفنون التراثية بمختلف أنواعها وزوار المدينة المنورة حيث عاش الزوار تفاصيل الفعاليات التي اتسمت بالتجدد والعلامات الفارقة لما يقدمه من ألوان متنوعة تجمع بين التراث والأصالة المعاصرة وتوجه رسالة مفتوحة إلى كافة العوائل لزيارة مقر المهرجان والاستمتاع بالفعاليات المميزة التي تقدم على مدار عشرة أيام متتالية يوميا ابتداء من الساعة 3 مساء وتستمر حتى 10 مساء ، وترسم الفعاليات واقعا من ملامح الفنون التراثية والثقافية وتمنح فرصة للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والرياضية ورحلات السفاري فضلا عن الأنشطة والبرامج الجديدة وتجسد مشاهد متنوعة من حياة البادية .من جهتها تساهم منظومة حافلات المدينة المنورة التي تقدم خدمات النقل من وإلى المهرجان من خلال أربع محطات رئيسية بالمدينة المنورة في التيسير على الأسر والباحثين عن الاستمتاع بتفاصيل وفعاليات مهرجان الطرف للتراث والثقافة من الانتقال إلى موقع التظاهرة الثقافية التي تشهدها منطقة المدينة المنورة ، في حين هيأت هيئة تطوير المنطقة مجموعة من الخدمات العامة متمثلة في المصليات ودورات المياه للرجال و النساء ، بالإضافة إلى خدمة الصرافات المتنقلة بهدف تهيئة كافة المقومات التي تمنح الجميع فرصة للاستماع بالأجواء في مقر المهرجان .وحظيت انطلاقه المهرجان في يومه الأول بتواجد عدد كبير من الزوار حيث دبت الحيوية في المكان بحركة الزوار والضيوف في مساء توشح بالإبهار والفنون والتراث وبهجة الأطفال واستمتاع العوائل بحزمة الفعاليات المقدمة التي تمثلت في التراث الشعبي والفنون الخالدة وكذلك العروض المسرحية الواقعية لتُمثل حياة وأنماط البادية وتروي قصصا عن الفروسية والمنافسات وتحقق الاستمتاع البصري لكافة زوار المهرجان .وتضمنت قائمة فعاليات مهرجان الطرف للتراث والثقافة المتجددة المقرر إقامتها طيلة أيام المهرجان الذي يهدِف إلى إثراء التجربة السياحة والثقافية بمنطقة المدينة المنورة وإيجاد فعاليات تُلبي تطلعات أهالي وزوار المدينة المنورة إضافة إلى إبراز المقومات السياحية والتراثية والثقافية وتعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية والحراك الثقافي على المستويين المحلي والإقليمي ، أوبريتات وطنية بعنوان لُحمة وطن ومشاركة الفرق الشعبية واستعراض مهارات الصقّارين وفعاليات الخط العربي واستديو التراث وفقرات الشعر والرُواة ، بالإضافة إلى الأمسيات الثقافية وتنظيم المسابقات التفاعلية وإيجاد منطقة لاستعراض الفنون التشكيلية وعربات الأطعمة ومشاركة الأسر المنتجة واستعراضات الخيل والهجن والعروض المسرحية واستعراض السيارات القديمة ومخيمات الضيافة ومخيم البادية .// انتهى //16:49ت م0114