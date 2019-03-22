الخبر 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسنظم مكتب هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر خلال شهر جمادى الآخر الماضي، عدد من البرامج الدعوية والدورات التدريبية .وأوضح مدير المكتب الشيخ عبدالرحمن القرني، أن عدد المشاركين في لقاءات ديوانية الصحبة بلغ 144 شابا، وإستفاد من نادي مزن للفتيات الذي يعنى بالتوعية والتأهيل بمختلف المجالات الحياتية 32 فتاة بالخبر ، فيما أعلن 37 مقيماً إسلامهم في المكتب بالخبر، بينهم 26 رجلا و 11 امرأة تم إدراجهم ضمن برنامج المسلم الجديد الذي يعنى بمتابعتهم ودعمهم في هذا الجانب، كما استفاد من البرامج الدعوية المقامة 39561 مستفيدا ، ووزعت 6285 مادة دعوية.وأبان الشيخ القرني، أن برنامجي مزن للفتيات وديوانية الصحبة للشباب يندرجان ضمن مبادرة ( معا نتكامل لأجل الشباب )، والذي تهدف لخلق جيل شبابي معطاء يحقق ذاته من خلال تأهيله وتوجيهه بمجالات متنوعة وتفعيل المسئولية الاجتماعية للمستفيدين التي يخدمون بها فئات عديدة من المجتمع دعما للعمل التطوعي الخيري، مشيرا الى أن هذه البرامج تقام بشكل دوري في مكتب هداية بقسميه الرجالي والنسائي بحضرها أعدادا كبيرة من المستهدفين يقدم لهم التوجيه والإرشاد والدعوة إلى الله ودورات تدريبية هادفة تحت إدارة قسم الدعوة والإرشاد.// انتهى//.16:52ت م0115