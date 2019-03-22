ينبع 15 رجب 1440هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسنظمت ‫الهيئة الملكية‬ بينبع اليوم، بالتعاون مع فرع وزارة الخارجية بمنطقة ‫مكة المكرمة‬ زيارة للقناصل الأجانب المعتمدين بالمملكة لـ مدينة ينبع الصناعية للاطلاع على التطور الحضاري والصناعي الذي تشهده المدينة في جميع المجالات.وزار الوفد مهرجان الزهور والحدائق‬ الـ 13، وتجولوا في أركان وأقسام المهرجان، واستمعوا لشرح مفصل عن المهرجان والرسالة التي يوصلها المهرجان للزوار في كل النسخ السابقة له، وتضمنت جولة القناصل وذويهم الحدائق العالمية وحديقة الفراولة وحديقة الطيور النادرة وحديقة التدوير ، مبدين أعجابهم بمستوى التنظيم والافكار الجديدة التي نفذت في المهرجان لهذا العام.// انتهى //16:52ت م0116