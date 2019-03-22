المدينة المنورة 15رجب 1440هـ الموافق 22مارس 2019م واستدرس جامعة طيبة بالمدينة المنورة التي تضم كليات وتخصصات عدة وكوادر أكاديمية ذات تكوين عالي في تخصصها والبرامج الأكاديمية ، حوالي 80.000 طالب وطالبة موزعين على 28 كلية مقسمة إلى كليات علمية وأخرى إنسانية من ضمنها كلية الآداب والعلوم الإنسانية التي تعد واحدة من أكبر كليات الجامعة عددا من حيث طلابها وطالباتها وأعضاء هيئة تدريسها .وأوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة الدكتور علي بن عبدالله القرني لوكالة الأنباء السعودية أن الكلية التي تضم ثمانية أقسام علمية واثنين وعشرين برنامجاً أكاديميا ، ثمانية منها لدرجة البكالوريوس وأربعة عشر لدرجة الماجستير في عدد من تخصصات العلوم الإنسانية ، تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف يأتي في مقدمتها المساهمة الفاعلة في الحفاظ على هوية المجتمع السعودي وفق الثوابت والقيم الراسخة المستمدة من القرآن الكريم والشرع المطهر مع المحافظة على لغتنا الخالدة وتراثنا العربي الأصيل والأخذ بالمعاصرة المنضبطة التي لا تمس ثوابت المجتمع .وقال إن الكلية التي كان يحدوا العمداء الذين تعاقبوا على رئاستها منذ أول عميد الدكتور سليمان الرحيلي - رحمه الله - آمالا كبيرة بأن تكون الكلية رافدا ثريا للعلم والمعرفة وسندا قويا لبناء الشخصية المؤهلة علميا المتقنة لعلمها الوفية لوطنها الناجحة في أدائها ، تنطلق في رؤيتها إلى تحقيق الريادة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال الآداب والعلوم الإنسانية إلى جانب سعيها في رسالتها إلى إعداد كفاءات متميزة بالعطاء والإبداع في مجالات التخصص وإثراء البحث العلمي المبتكر المدعم ببرامج الدراسات العليا والإسهام في خدمة المجتمع وبناء شراكات مجتمعية متميزة مع الأخذ في الاعتبار بمنظومة الجودة الشاملة وتحقيق الاعتماد الأكاديمي .واستعرض الدكتور القرني الأقسام التي تضمها الكلية وهي قسم الدراسات الإسلامية يمنح القسم درجة البكالوريوس في برنامج الدراسات الإسلامية للطلاب والطالبات بعد إكمال دراسة 134 وحدة دراسية معتمدة إلى جانب درجة الدبلوم العالي ودرجة الدكتوراه ، أما درجة الماجستير فيمنح القسم الدرجة في الدراسات الإسلامية في تخصصات الحديث وعلومه والفقه والثقافة الإسلامية والدعوة والدراسات العقدية والفكرية المعاصرة.وبيّن أن أهداف برنامج الدراسات الإسلامية المتمثلة في تأهيل طلبة القسم علميا وأدبيا بالمعرفة وإعدادهم في جميع فروع الدراسات الإسلامية نظريا وتطبيقيا وإعداد خريجين مؤهلين علميا وفكريا لتلبية احتياجات الدولة من المتخصصين في جميع فروع الدراسات الإسلامية وأيضا إعداد خريجين متميزين في الدراسات الإسلامية لمواصلة دراساتهم العليا في التخصص وتطوير وتحديث برامج البكالوريوس والدراسات العليا والمساهمة في النشاط الفكري والثقافي داخل الكلية والجامعة وخارجهما وكذلك تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة على إعداد البحوث الدراسات الإسلامية ونشرها والمحافظة على سلامة اللغة العربية بوصفها وعاء لكلام الله عز وجل وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وثقافة الأمة وحامل حضاراتها وتراثها ورمز هويتها وعنوان شخصيتها .أما قسم اللغة العربية فيضم أقسام علمية هي اللغة العربية التابع لكلية المعلمين وكلية التربية والعلوم الإنسانية وكلية التربية للبنات " الأقسام الأدبية " وقسم اللغة العربية والعلوم الاجتماعية التابع لكلية التربية للبنات لإعداد المعلمات ، في حين يهدف القسم إلى تأهيل طلبة القسم علميا وأدبيا بالمعرفة وإعدادهم في جميع فروع اللغة العربية نظريا وتطبيقيا وإعداد خريجين مؤهلين ومتميزين علميا وفكريا في اللغة العربية وآدابها لمواصلة دراساتهم العليا في التخصص وتطوير وتحديث برامج البكالوريوس والدراسات العليا والمحافظة على سلامة اللغة العربية ، بينما يضم قسم الاتصال والإعلام التي تتمثل رؤيته في الريادة في التأهيل الإعلامي محليا وإقليميا والتميز في مجال البحث العلمي التطبيقي والاتصالي وفق أحدث المعايير المهنية والتطبيقية والمساهمة في خدمة المجتمع ، تخصصات إعلامية أساسية للمرحلة الجامعية وهي الصحافة والإذاعة والتلفاز والعلاقات العامة والدعاية والإعلان .// يتبع //17:42ت م0132

ومن أقسام الكلية قسم اللغات والترجمة حيث يضم القسم الذي أنشئ مواكبا لانطلاقة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة لإعادة هيكلة كليات المعلمين وكليات البنات التابعة لجامعة طيبة ، قسم اللغة الإنجليزية التابع لكلية المعلمين وكلية التربية والعلوم الإنسانية وكلية التربية للبنات " الأقسام الأدبية " وكلية التربية للبنات لإعداد المعلمات ، فيما يضم قسم العلوم الاجتماعية الذي يهدف إلى إعداد كفاءات علمية متميزة من الخريجين في العلوم الاجتماعية والإسهام في البحث العلمي وإحياء التراث العلمي من أجل الربط بين التراث العربي والمعاصرة بمناهجها المتنوعة والعمل المستمر على تطوير البرامج والإسهام في خدمة المجتمع وسوق العمل ، قسم العلوم الاجتماعية التابع لكلية التربية والعلوم الإنسانية وكلية المعلمين وكلية التربية للبنات ( الأقسام الأدبية ) وكلية التربية للبنات لإعداد المعلمات ، أما قسم الدراسات القرآنية فيضم تخصصين هما الدراسات القرآنية ومسار القراءات حيث يمنح الطالب من خلال هذين التخصصين درجة البكالوريوس في الدراسات القرآنية ، وبعد انضمام كلية المعلمين إلى جامعة طيبة وتحويل أقسامها إلى الكليات المناظرة في الجامعة انضم قسم الدراسات القرآنية إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة طيبة وانقسم إلى شعبتين هما شعبة القراءات وشعبة التفسير .أما قسم الاستشراق فتتسم الدراسة في القسمِ بالطابعِ العلميِ الدقيق والدعويِ الحكيم مع العناية بإبرازِ الجوانب الإيجابية والسلبية في نتاجِ المستشرقين على ضوء قوله تعالى (( وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )) ، ومن إنجازات القسم تخريج عددا من الدارسين المتخصصينَ في الدراسات الاستشراقيةِ في فروعها ومجالاتها المتعددة في مرحلتي الماجستيرِ والدكتوراه حيث بلغ عدد خريجي مرحلة الماجستير 41 دارس ينتسبون إلى عدد من الدول الإسلامية والعربية منها اليمن وإندونيسيا وسوريا وتونس واليونان والفلبين والهند وباكستان إضافة إلى أن كثيراً من خريجي القسم في هذه المرحلة هم من أبناء المملكة العربية السعودية ، في حين بلغ عدد خريجي القسم في مرحلة الدكتوراه 13 دارس يمثلون دولا عدة على رأسها المملكة العربية السعودية وتونس والهند وباكستان واليونان والفلبين وكانت موضوعات رسائلهم العلمية حول دائرة المعارف الإسلامية ومؤتمرات المستشرقين العالمية ومدارس الاستشراق ومناهجِ المستشرقين في دراساتهم ومنابعِ المستشرقين في دراسة السنة النبوية ومواقف وآراء المستشرقين حول العديد من القضايا في الإسلام وغيرِها من الموضوعات ، ومن انجازات القسم أيضا إنشاء مكتبة متخصصة في الدراسات الاستشراقية تضم المئات من العناوين باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية .ومن أهداف قسم الاستشراق دراسة الفكرِ الاستشراقي والنظريات الغربية المعاصرة وتشجيع البحث العلمي في مجال الدراسات الاستشراقية والحضارية ودراسة المؤسسات الاستشراقية وتعريف الدارسين بها للاستفادة من ايجابياتها وتجنب سلبياتها وعرض مزايا الإسلام ومحاسنه ومناقشة الشبهات المثارة حوله والرد عليها وتأهيل متخصصين في مجال الدراسات الاستشراقية والحضارية قادرين على تحليل الأفكارِ وتقويمها والإسهام في بناء جسورِ التعاون وتعزيز سبل التواصل بين العالم الإسلامي وغيرِ الإسلامي والإسهام في إزالة العوائق الفكرية التي تحول بين دارسي الإسلام من غيرِ المسلمين وفهم الإسلام فهما صحيحا ، أما قسم معلومات ومصادر التعلم فتقدم برامج أكاديمية للطلاب تمكنهم من العمل في جميع قطاعات مؤسسات المعلومات بمهارات وقدرات مهنية وتقنية وبحثية عالية الجودة وتنتج وتنشر البحوث العلمية في مجال علوم المعلومات ومصادر التعلم وتشارك في تطوير ومعالجة القضايا المعلوماتية في المجتمع وكذلك المشاركة في خدمة وتنمية المجتمع في مجال علوم المعلومات وتقنياتها ومصادر التعلم .ويتيح قسم معلومات ومصادر التعلم الفرص الوظيفية للخريجين كأخصائي معلومات في المكتبات العامة (مثل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ) وكالمكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة والإعلام وأيضا أمين مكتبة في المكتبات المدرسية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم ومثيلاتها في القطاع الخاص إلى جانب أخصائي معلومات في المكتبات الأكاديمية بالجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي أو الخاصة ووظيفة إدارة المكتبات خاصة المكتبات الوطنية (مثل مكتبة الملك فهد الوطنية ) وأخصائي تقنية معلومات في مراكز المعلومات الملحقة بالهيئات والمصالح الحكومية مثل مكتبات الوزارات كوزارة التعليم وأخصائي معلومات في المكتبات المتخصصة على اختلاف تبعيتها سواء أكانت ملحقة بالبنوك أو بالمحاكم وأخصائي معلومات وتقنية في المؤسسات الإعلامية (الصحف والقنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة ) ومفهرس ومصنف في دور النشر والمكتبات التجارية وأخصائي أرشفة إلكترونية في شركات قطاع المعلومات (مثل شركات البرمجيات المتخصصة وقواعد البيانات العلمية وشبكات المعلومات الجامعية والمتخصصة ) .// انتهى //17:42ت م0133