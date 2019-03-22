الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، أن مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - تجسد خارطة طريق نحو مستقبل عالمي لرؤية 2030، التي ستسهم - بمشيئة الله - في زيادة الحراك التنموي والاقتصادي، وتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين بمختلف القطاعات، إضافة لإيجاد فرصًا استثمارية واعدة وطرحها أمام المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، بإجمالي استثمارات تقدر قيمتها بنحو 50 مليار ريال.وأوضح معالي المهندس العمر أن إطلاق مشاريع الرياض الأربعة الكبرى يأتي انعكاسًا لحجم الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن تلك المشاريع ستنقل العاصمة إلى آفاق واسعة من التقدم، ضمن مصاف أفضل العواصم في العالم، وجعل الرياض نموذجًا عالمياً من بينها.ونوه معاليه بالمشروعات الاربعة وأثرها البالغ في تعزيز المجالات الصحية والبيئية، والثقافية والفنية، والرياضية، ودعمها للمسيرة التنموية بانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وتوافقها التام مع رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، لا سيما أن أحد برامجها "برنامج جودة الحياة"، والمناط به تحسين جودة الحياة وتطوير قابلية العيش، والتي تمثلت في: "مشروع حديقة الملك سلمان" و "مشروع الرياض الخضراء" و "مشروع المسار الرياضي" و "مشروع الرياض آرت".وسأل معاليه المولى القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الحكيمة، ويديم علينا الأمن والأمان والاستقرار والنماء والازدهار والحياة الكريمة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله.// انتهى //17:58ت م0135