رياضي / المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يلتقي الأوروغواي غداً بإسبانيا
الجمعة 1440/7/15 هـ الموافق 2019/03/22 م واس
الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس
يلتقي المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم نظيره منتخب الأوروغواي غدًا ، على ملعب بيناتار في مدينة مرسية الإسبانية ، في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي ، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
واختتم الأخضر السعودي استعداداته لمواجهة الغد بحصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد ، والتي بدأت بتمارين الاستحواذ على الكرة ، تلا ذلك مران تكتيكي في العمل على تنظيم الفريق في تقارب الخطوط مع كسب الكرة الثانية ، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.
يُذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 التي سُحبت فبراير الماضي قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما ، ومالي ، وفرنسا .
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17:59ت م
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