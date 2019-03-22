الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسيلتقي المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم نظيره منتخب الأوروغواي غدًا ، على ملعب بيناتار في مدينة مرسية الإسبانية ، في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي ، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.واختتم الأخضر السعودي استعداداته لمواجهة الغد بحصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد ، والتي بدأت بتمارين الاستحواذ على الكرة ، تلا ذلك مران تكتيكي في العمل على تنظيم الفريق في تقارب الخطوط مع كسب الكرة الثانية ، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.يُذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 التي سُحبت فبراير الماضي قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما ، ومالي ، وفرنسا .// انتهى //17:59ت م0136