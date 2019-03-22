تبوك 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واستقدم الكلية التقنية بمنطقة تبوك من خلال الجناح الذي تشارك به في فعاليات أسبوع البيئة الأول لعام 1440 هـ ثلاثة مشاريع تساهم في الحفاظ على البيئة، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا"، والمقام حالياً بمجمع المكان مول بمدينة تبوك.وأوضح مدير العلاقات العامة بالكلية المهندس حمدان الجهني أن الكلية تشارك بالمعرض وغيره من المناسبات تفعيلاً للشراكة والمسؤولية المجتمعية وتعزيزاً لمفهوم التكامل والتنسيق بين الادارات الحكومية.وقال: بأن مهندسي ومتدربي الكلية يقدمون ثلاثة مشاريع من خلال جناح أعد لهذه المناسبة تمثلت بمشروع الري والذي يهدف إلى الحفاظ على المياه الجوفية، وتوفير اليد العاملة، وتوزيع المياه على المسطحات الخضراء لفترات زمنية محددة بقياس نسبة رطوبة التربة، بالإضافة لتعبئة الخزان آليا عند انخفاض منسوب المياه فيه.وبيّن أن المشروع الثاني تمثل بطرح تطبيق على الأجهزة الذكية بعنوان " تدوير " ويهدف إلى جمع وإعادة تدوير الأجهزة المنزلية، والاستفادة منها مرة أخرى بعد صيانتها بالتبرع بها للجمعيات الخيرية العاملة بمنطقة تبوك أو الاستفادة من بعض قطعها كالحديد والنحاس والبلاستيك لإنتاج او صيانة أجهزة أخرى.أما المشروع الثالث وعنوانه "البيئة ونظام العادم في السيارات" أفاد المهندس الجهني أن الهدف منه حماية البيئة من نواتج احتراق محرك السيارات وهو عبارة عن تحويل غازات المحركات الناتجة عن الاحتراق إلى ماء وثاني اكسيد الكربون ونيتروجين.// انتهى //18:02ت م0137