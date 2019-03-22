المدينة المنورة 15 رجب 1440هـ الموافق 22 مارس 2019م واساستقبل فضيلة وكيل الرئيس العام لشئون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري أمس مشرفي حلقات تحفيظ القرآن الكريم في الرياض بحضور مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال بالوكالة جمعان بن عبدالله العسيري .ورحب الدكتور الخضيري بالضيوف وهنأهم على زيارة المسجد النبوي , مثنيا على الجهود العظيمة والمباركة التي يقومون بها في سبيل حفظ كتاب الله , داعيا المولى سبحانه لهم عظم الأجر والثواب والتوفيق والسداد في الدارين, مؤكدا حرص واهتمام معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بقاصدي الحرمين الشريفين تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله - .وقدّم الضيوف شكرهم وامتنانهم لوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي على ما يولونه من اهتمامات ملحوظة لزائري المسجد النبوي .// انتهى //18:15ت م0141