المدينة المنورة 15 رجب 1440هـ الموافق 22 مارس 2019م واساستقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي أمس مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة عبدالله البلوي والوفد المرافق له .وقدم البلوي خلال اللقاء موجزا عن دور فرع الهيئة بالمنطقة في حماية الحقوق الاجتماعية ودور الفرع في زيارة الدور الايوائية ، كما تم مناقشة أهم ملفات الرعاية الاجتماعية وأهم المستجدات بشأن دور الإيواء في المنطقة وتم كذلك التنسيق لحل القضايا والارتقاء بالعمل لما فيه خدمة الوطن والصالح العام ، معربا عن شكره وتقديره للقائمين على فرع الوزارة برئاسة المهندس الصاعدي وحرصه بأن يكون العمل منسجما مع التعليمات الشرعية والأنظمة ، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجه فرع الهيئة لتحقيق الدور التكاملي بين الجهات الحكومية وتعزيز علاقات التعاون بين فرع الهيئة والجهات الحكومية في المنطقة واستشعارا للدور المهم الذي تتطلع به الهيئة في حماية حقوق الإنسان وفق منظومة الرعاية الاجتماعية وأن زيارات مماثلة ستكون شامله لجميع الإدارات للعمل التكاملي فيما بيننا بحول الله تعالى .وتوصل الطرفين خلال المباحثات في اللقاء التي تمت من الجانبين إلى ضرورة التعاون المشترك بين الجهتين في تحقيق الحماية الاجتماعية وخاصةً للمرأة والطفل والمعاقين على مستوى المنطقة .من جهته ثمن المهندس الصاعدي الدور الرقابي الذي يقوم به فرع الهيئة وفق تطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله ، موضحاً أن فرع الوزارة يقف جنب إلى جنب مع الهيئة ، مؤكدا قيام الفروع الايوائية بواجباتها على أكمل وجه من خدمات للنزلاء ، مرحبا بأي ملاحظه يتم رصدها وسيتم اتخاذ أي إجراء من شأنه مصلحة نزلاء الدور .// انتهى //18:15ت م0142