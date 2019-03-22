سكاكا ‏ 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأجمع خطباء الجوامع في منطقه الجوف على أهمية المحافظة على البيئة والعناية بمخلوقات الله، ودور لإنسان في ذلك بوصفه خليفة الله تعالى في الأرض، والمسؤول عن أي ضرر قد يلحق بهذا النظام البديع.وأكد عدد من خطباء الجوامع أن الإسلام حث على الزراعة، لاسيما وأنها تجلب الفوائد الجمة للإنسان ولسائر الكائنات الحية؛ لما تمثله النباتات من أهمّية بين العناصر البيئية على سطح الأرض.ويأتي موضوع خطباء الجوامع بتوعيه المجتمع بالمحافظة على البيئه، تزامناً مع أسبوع البيئة، لاسيما وقد أولت حكومة المملكة أهميه كبيرة لحماية البيئة والمحافظة عليها لما لها من فائدة عظيمة على حياة الأجيال القادمه.// انتهى //18:15ت م0143