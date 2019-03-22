الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأكمل فريق الصفا عقد المتأهلين إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بعد فوزه اليوم على ضيفه اللواء بثلاثية نظيفة ، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة.وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 ليحجز الصفا مقعده في نصف نهائي بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة.وكانت أندية الأنوار والانتصار والروضة تأهلت إلى دوري الدرجة الثانية بعد فوزها على طويق وطبرجل وعكاظ على الترتيب.وتمكن الأنوار من الفوز على طويق بهدف دون رد بعد أن كان قد فاز عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 ، فيما حسم الانتصار بطاقة التأهل بعد الفوز على طبرجل برباعية دون رد في مباراة الإياب ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الانتصار بهدفين دون رد ، وتأهل فريق الروضة بعد فوزه على ضيفه عكاظ بهدف نظيف ، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 2-2 ليتأهل الروضة بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.// انتهى //18:15ت م0144