مكة المكرمة 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات هاكثون مكة الطبي البحثي داخل الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بإشراف مركز البحوث الطبية والعلوم الطبية بعمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى بمشاركة نحو 200 مطورا من الجنسين من المهتمين والمختصين في الطب والبحث العلمي والاقتصاد والبرمجة، يتنافسون على تقديم أكثر من 50 فكرة لابتكارات وتطبيقات ذكية تقدم حلولا للمشكلات الطبية في أكبر تحد بحثي طبي تشهده العاصمة المقدسة.وشدد رئيس اللجنة المنظمة لـهاكاثون مكة الطبي البحثي مدير مركز البحوث الطبية والعلوم الطبية في جامعة أم القرى الدكتور خالد أبوالشامات على معاناة البحث العلمي عما أسماها حلقة فصل تحول دون نقل التقنية إلى أرض الواقع وتفعيلها في القطاعات الحقيقية ليستفيد منها المجتمع، الأمر الذي يجعل هذه الأبحاث حبيسة ولا تتم الاستفادة منها على الوجه الأمثل، مستشهدا بـ 150 بحثا علميا تم دعمها من مركز البحوث الطبية في الجامعة بنحو 128 مليون ريال لافتا من هنا تأتي أهمية الهاكثون الذي سيكون حلقة وصل تفعل البحث العلمي في المجتمع، وتقدمه على هيئة مشروع تجاري. فالهاكثون في حقيقته مسابقة تتلاقح خلالها الأفكار المتكاملة التي يتم تطويرها وفق أسس البحث العلمي ومبادئ الاقتصاد وعلوم الصحة وتقنيات البرمجة، لتتوافق مع رؤية المملكة 2030، ثم تجري قولبتها في قالب مستدام تجاريا".وأكد الدكتور أبو الشامات أن ختام فعاليات هاكثون مكة الطبي البحثي يوم غدا السبت سيشهد إعلان خطة لدعم المشاريع والأفكار الفائزة بعد اختيار أكثرها جدوى وفاعلية.وبين أن اللجنة المنظمة للهاكاثون تلقت 280 طلبا للمشاركة من خارج مكة المكرمة خصوصا ومن خارج المملكة العربية السعودية عموما الأمر الذي يجعلنا نعمل مع شركائنا في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة على أن تكون النسخة الثانية من الهاكاثون أكثر شمولية وأضخم مشاركة لتليق بمكة المكرمة كقبلة للإسلام وقبلة للفكر".من جانبه أوضح مستشار الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس مازن أبوطالب أن الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة كانت وستظل سباقة إلى احتضان المبادرات والأفكار الرائدة التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على المجتمع المكي، وما احتضانها لأول هاكثون نوعي متخصص في الطب والبحث العلمي إلا تأكيد على أنها تجاوزت دورها الرئيسي كبيت للتاجر والصناع المكي لتصبح بيتا للمجتمع المكي أيضا يسعى إلى تنميته باحتضان الفعاليات والبرامج والمبادرات الرائدة.ولفت النظر إلى معايير اختيار المشاريع الفائزة في هاكثون مكة الطبي البحثي ترتكز على البحث العلمي ومدى حاجة وقابلية المجتمع للفكرة، إضافة إلى تحقيقها الاستدامة المالية وقدرتها على النجاح تجارياً، فضلاً عن مواءمتها لمرتكزات رؤية المملكة 2030، وتجانس فرق العمل ونجاحها في التقديم النهائي للمشروع.// انتهى //18:18ت م0146