تونس 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسبدأت في تونس العاصمة اليوم أعمال المنتدى الدولي الثالث للحوكمة الذي تشرف عليه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " ايسيسكو " بالتعاون مع الهيئة التونسية لمكافحة الفساد ووزارة الشؤون الثقافية التونسية تحت شعار "أهمية الحوكمة الرشيدة في الحفاظ على التراث المادي".ويهدف المنتدى الذي يأتي في إطار إعلان منظمة "ايسيسكو" عام 2019م سنة التراث في العالم الإسلامي وتونس عاصمة للثقافة الإسلامية ، إلى التأكيد على أهمية نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة عبر المؤسسات الحكومية التربوية والثقافية وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام ، إلى جانب التوعية بضرورة صياغة نظم وتشريعات ومسارات ومؤشرات وطنية وإقليمية ودولية تكرس الحوكمة في المحافظة على التراث المادي.وأكد مدير عام المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري في كلمته خلال الحفل المعد بالمناسبة ، حرص المنظمة على وضع التراث ضمن أولويات عملها في ظل التنوع الكبير للتراث الثقافي والطبيعي الذي تزخر به الدول الإسلامية ، داعياً إلى الوعي بأهمية المحافظة عليه وتعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة وحماية الإرث الإسلامي من الاندثار.ويبحث المشاركون على مدى ثلاثة أيام مجموعة من المحاور تتعلّق بالإطار التشريعي والترتيبي لحماية التراث المادي وتقديم مقاربات بشأن إدارة التراث المادي وعملية جرد التراث وحفظه وصيانته وتثمينه ، إضافة إلى التطرق إلى دور البرلمانيين والبلديين في حماية التراث وتقديم آليات حماية التراث المادي واسترداده خلال الحروب والأزمات وتقديم جملة من التوصيات تتعلّق بحوكمة أفضل لمسارات حماية التراث المادي.// انتهى //18:48ت م0147