أبوعريش 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسانطلقت مساء اليوم ، فعاليات معرض التوعية الصحية، الذي ينظمه النادي الصحي بلجنة التنمية الاجتماعية بأبوعريش تحت شعار "سلامتكم غايتنا، بحضر رئيس اللجنة عبده راجحي، ومشرف النادي الصحي إبراهيم مسملي، بمجمع الراشد مول بمدينة جيزان .واشتمل المعرض الذي يستمر لمدة يومين، و يشارك فيه 40 ممارساً صحياً وعدداً من طلاب وطالبات التخصصات الطبية بجامعة جازان على العديد من الأركان التعريفية بمسببات وأعراض حمى الضنك وطرق الوقاية منها، وكذلك أركان خاصة بالعلاج الطبيعي وعيادات لطيب الأسنان، بالإضافة لأركان تعريفية بمتلازمة داون بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون.يذكر أن المعرض شهد إقبالا كبيراً من الزوار في يومه الأول للاستفادة مما يقدم في المعرض وفي الفعاليات المصاحبة .//انتهى//19:09ت م0150