رياضي / نادي الفروسية بالرياض يقيم حفل سباقه الـ 63
الجمعة 1440/7/15 هـ الموافق 2019/03/22 م واس
الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس
أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ 63 على مساهمة وهدية نادي الفروسية ، ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض 2018- 2019م .
واشتمل السباق على عشرة أشواط ، الأشواط الرئيسية منها اشتملت على الشوط السابع (تقديرية راشد بن عبدالمحسن الزنيدي) ، والشوط الثامن (هدية نادي الفروسية) ، والشوط التاسع (مساهمة نادي الفروسية).
وسلم راشد بن عبدالمحسن الزنيدي الجائزة التقديرية للمشرف الإداري على اسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، سعود بن رزيق لفوز الجواد ( بإذن الله ) العائد ملكيته لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع ، كما سلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الشيك الافتراضي لهدية نادي الفروسية لنايف بن فيحان المنديل بعد فوز الفرس ( لاكاسا تاريفا ) العائدة ملكيتها لإسطبل أبناء فيحان بن فيصل المنديل التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الثامن ، وأيضا سلم المزروع الشيك الافتراضي لمساهمة نادي الفروسية للمدرب غيث الغيث بعد فوز الفرس ( جنيفر ) العائدة ملكيتها لإسطبل الأصائل التي حققت المركز الأول في سباق الشوط التاسع .
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19:28ت م
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