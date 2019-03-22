الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ 63 على مساهمة وهدية نادي الفروسية ، ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض 2018- 2019م .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، الأشواط الرئيسية منها اشتملت على الشوط السابع (تقديرية راشد بن عبدالمحسن الزنيدي) ، والشوط الثامن (هدية نادي الفروسية) ، والشوط التاسع (مساهمة نادي الفروسية).وسلم راشد بن عبدالمحسن الزنيدي الجائزة التقديرية للمشرف الإداري على اسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، سعود بن رزيق لفوز الجواد ( بإذن الله ) العائد ملكيته لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع ، كما سلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الشيك الافتراضي لهدية نادي الفروسية لنايف بن فيحان المنديل بعد فوز الفرس ( لاكاسا تاريفا ) العائدة ملكيتها لإسطبل أبناء فيحان بن فيصل المنديل التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الثامن ، وأيضا سلم المزروع الشيك الافتراضي لمساهمة نادي الفروسية للمدرب غيث الغيث بعد فوز الفرس ( جنيفر ) العائدة ملكيتها لإسطبل الأصائل التي حققت المركز الأول في سباق الشوط التاسع .// انتهى //19:28ت م0151