عام / أمير الباحة يستقبل الرئيس الإقليمي للقطاع الجنوبي بشركة "نادك"
الجمعة 1440/7/15 هـ الموافق 2019/03/22 م واس
الباحة 15 رجب 1440هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتب سموه بديوان الإمارة ، الرئيس الإقليمي للقطاع الجنوبي بشركة نادك ناصر بن عبدالله عسيري ومرافقيه .
وفِي بداية الاستقبال رحب سموه، بالعسيري ومرافقيه ، مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص في البرامج المجتمعية والتى تعد من مستهدفات الروية الوطنية 2030 لتطوير المسؤولية الاجتماعية .
وأكد أمير الباحة أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بما يحقق صالح التنمية والبناء والتطور في كافة جوانب الحياة في ظل الدعم اللامحدود من قبل الدولة الرشيدة - أيدها الله - ، مشيراً سموه إلى حرص واهتمام إمارة المنطقة بعقد شركات مجتمية تنموية وبمساهمة فعالة تحقق الأهداف المرجوه منها استكمالا لمسيرة التنمية التى تشهدها منطقة الباحة .
من جانبه قدم العسيري شكره وبالغ تقديره لسمو أمير الباحة على استقباله ، مثمناً التجاوب التى تجده الشركة من مقام الإمارة ، مؤكداً بان التعاون سوف يثمر عن شراكات ومساهمات نوعية تستهدف من خلالها الشركة منطقة الباحة كونها من أهم مناطق الجذب السياحي وذات خدمات متكاملة سوف تحقق النجاح الذي ينشده الجميع .
وفي نهاية اللقاء تسلم الأمير حسام بن سعود هدية تذكارية مقدمة من شركة نادك.
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير الباحة احمد بن صالح السياري.
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19:29ت م
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