الباحة 15 رجب 1440هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتب سموه بديوان الإمارة ، الرئيس الإقليمي للقطاع الجنوبي بشركة نادك ناصر بن عبدالله عسيري ومرافقيه .وفِي بداية الاستقبال رحب سموه، بالعسيري ومرافقيه ، مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص في البرامج المجتمعية والتى تعد من مستهدفات الروية الوطنية 2030 لتطوير المسؤولية الاجتماعية .وأكد أمير الباحة أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بما يحقق صالح التنمية والبناء والتطور في كافة جوانب الحياة في ظل الدعم اللامحدود من قبل الدولة الرشيدة - أيدها الله - ، مشيراً سموه إلى حرص واهتمام إمارة المنطقة بعقد شركات مجتمية تنموية وبمساهمة فعالة تحقق الأهداف المرجوه منها استكمالا لمسيرة التنمية التى تشهدها منطقة الباحة .من جانبه قدم العسيري شكره وبالغ تقديره لسمو أمير الباحة على استقباله ، مثمناً التجاوب التى تجده الشركة من مقام الإمارة ، مؤكداً بان التعاون سوف يثمر عن شراكات ومساهمات نوعية تستهدف من خلالها الشركة منطقة الباحة كونها من أهم مناطق الجذب السياحي وذات خدمات متكاملة سوف تحقق النجاح الذي ينشده الجميع .وفي نهاية اللقاء تسلم الأمير حسام بن سعود هدية تذكارية مقدمة من شركة نادك.حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير الباحة احمد بن صالح السياري.// انتهى //19:29ت م0152