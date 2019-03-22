الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واساختتم المنتخب السعـودي للسهام اليوم معسكره الداخلي بمحافظة جدة ، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيـا " المرحلة الأولى" التي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 25 - 31 مارس الجاري .و شارك في المعسكر الإعدادي 6 رماة تحت اشراف المدرب محمد حمدي وهم ، عبدالاله بن علي , عبدالله الحارثي , نواف منصور , علي الشمراني , صلاح الشمراني , راشد السبيعي .وركز الجهاز الفني في المعسكر على رفع الجانبين الفني واللياقي للرماة وإعداداهم للمشاركات الدولية و تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة الأولى من بطولة كأس آسيـا .// انتهى //19:37ت م0153