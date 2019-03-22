القاهرة 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأدان مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما تلاه من موقف عبر عنه وزير خارجيته مايك بومبيو بشأن الاعتراف "بسيادة إسرائيل على أرض الجولان, مؤكداً أن ذلك يعد تحدياً لحقوق الشعب السوري في استرداد أرضه المحتلة وللشرعية الدولية التي تعتبر الجولان السوري أرضًا محتلة.وقال أعضاء المؤتمر في بيان صحفي اليوم إن هذا التصريح يعد تطورًا خطيرًا يأتي في سياق التطورات التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية مؤخرًا, مطالبين باحترام الشرعية الدولية وتنفيذ القانون الدولي ورعاية الأمن والسلم الدوليين.كما وجه المؤتمر الشكر لموقف جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وروسيا ومصر ولكل الدول والقوى السياسية التي تساند حق الشعب السوري والشرعية الدولية.// انتهى //19:39ت م0154