عمّان 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأكدت الحكومة الأردنية اليوم موقف الأردن الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة وفقاً لجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن السلام الشامل والدائم يتطلب انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وأن الجولان السوري جزء لا يتجزأ من هذه الأراضي المحتلة.ولفت في تصريح صحفي إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981م الذي رفض قرار إسرائيل ضم الجولان المحتل وأكد عدم شرعية فرض إسرائيل قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل واعتبر القرار الإسرائيلي باطلاً ولاغياً, مشدداً ضرورة التزام المجتمع الدولي بقرارات الشرعية الدولية.// انتهى //19:43ت م0155