القاهرة 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسدان الأزهر تصريح الإدارة الأمريكية بشأن دعم سيادة الاحتلال الإسرائيلي المزعومة على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكداً أن جميع الإجراءات الإسرائيلية بحق الجولان باطلة وغير شرعية.وأكدت مشيخة الأزهر في بيان اليوم أن ذلك التصريح يشكل سابقة لم يشهدها العالم من قبل في تشريع سلطة الغصب والاحتلال فضلاً عن تجاهله لمشاعر العرب والمسلمين وكافة قرارات الشرعية الدولية التي أكدت مراراً أن الجولان أرض سورية محتلة.// انتهى //19:44ت م0157