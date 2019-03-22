القاهرة 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي رفضه تصريح الرئيس الأمريكي الذي أبدى فيه رغبته في الاعتراف بسيادة قوة الاحتلال "إسرائيل" على الجولان السوري.وشدد رئيس البرلمان العربي في تصريح له اليوم على أن الجولان السوري أرض محتلة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 م الذي أكد عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري, ودعا إلى إلغاء قانون ضم الجولان بحكم الأمر الواقع.وأكد السلمي التمسك بقرار البرلمان العربي الصادر في 12 فبراير 2019م بشأن التصدي لمُخطط تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل ومحاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ورفض أية محاولات أو مخططات أو قرارات تصدر من أي دولة بهدف تغيير الوضع القانوني الحالي للجولان السوري المُحتل وتُعد باطلةً ولاغيةً ولا يترتب عليها أي أثرٍ قانونيّ.// انتهى //19:47ت م0158