عمّان 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم اتصالين هاتفيين مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عبر فيهما عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بضحايا حادثة غرق العبّارة في نهر دجلة التي وقعت أمس وأودت بحياة العشرات.وأكد خلال الاتصالين وقوف الأردن إلى جانب العراق في هذا المصاب الأليم، سائلاً الله جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويجنب العراق وشعبه كل مكروه.// انتهى //19:51ت م0159