الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأبرزت دار جامعة الملك سعود للنشر في معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام 2019، ضمن خطتها السنوية للمشاركة في معارض الكتب المحلية والدولية، أبرز إصداراتها.ويضم جناح الدار مجموعة مختارة من أحدث إصدراتها العلمية، بلغت أكثر من ٣٥٠ عنوانًا بنسبة ٢٠٪؜ وتشمل تخصصات معرفية متنوعة تضمن فيها جميعها معايير النشر الأكاديمية.وأوضح المدير التنفيذي لدار جامعة الملك سعود الدكتور مفلح الشغيثري أن المشاركة تأتي ضمن جهودها في دعم وتعزيز نشر الكتاب الأكاديمي العربي وتوزيعه في أرجاء الوطن العربي لأثراء المكتبة العربية عبر إتاحة أحدث النسخ لزوار المعرض وهو ما تحرص الدار عليه بشكل مستمر استجابة لتوجيهات مجلس إدارتها برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر للحضور المشرف داخلياً وخارجياً وإبراز المكانة العلمية التي وصلت لها جامعة الملك سعود في مسيرة الإنتاج والدراسات والبحث العلمي.// انتهى //21:10ت م0172