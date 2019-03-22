رياضي / الهلال يستضيف أحد غدًا في الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الجمعة 1440/7/15 هـ الموافق 2019/03/22 م واس
الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس
يستضيف فريق الهلال نظيره أحد غدًا على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 56 نقطة ، حيث يسعى إلى المحافظة على فارق الـ 4 نقاط بينه وبين منافسه النصر الثاني ، فيما يحتل فريق أحد المركز الأخير برصيد 14 نقطة وبات أقرب الفرق القريبة من الهبوط ، كما تبدوا المباراة صعبة أمام الهلال الطامح إلى المحافظة على الصدارة .
// انتهى //
21:12ت م
0173