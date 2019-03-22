الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسيستضيف فريق الهلال نظيره أحد غدًا على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 56 نقطة ، حيث يسعى إلى المحافظة على فارق الـ 4 نقاط بينه وبين منافسه النصر الثاني ، فيما يحتل فريق أحد المركز الأخير برصيد 14 نقطة وبات أقرب الفرق القريبة من الهبوط ، كما تبدوا المباراة صعبة أمام الهلال الطامح إلى المحافظة على الصدارة .// انتهى //21:12ت م0173