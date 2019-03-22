الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسحقق فريق الوحدة الفوز على الفتح بهدفين دون رد لحساب المباراة المؤجلة من الجولة الجولة 20 من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم .ورفع الفريق رصيده إلى النقطة 30 في المركز السادس فيما تجمد رصيد الفتح عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.ويحتل النصر صدارة الترتيب برصيد 59 نقطة ثم الهلال في المركز الثاني برصيد 55 نقطة والشباب في المركز الثالث برصيد 36 نقطة والأهلي في المركز الرابع برصيد 36 نقطة ثم الاتحاد في المركز الخامس برصيد 36 نقطة أيضا.// انتهى //21:13ت م0174