واشنطن 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأبلغت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن تنظيم "داعش" الإرهابي لم يعد يحتفظ بأي أراضٍ في سوريا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، للصحفيين اليوم " إن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، أطلع الرئيس ترامب أثناء توجهه إلى فلوريدا، على مستجدات الأوضاع في سوريا، معلنًا أن "داعش" قد هُزم، ولم يعد يمتلك أي أراضٍ في سوريا".// انتهى //21:14ت م0175