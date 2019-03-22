عقلة الصقور 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسافتتح محافظ عقلة الصقور رئيس لجنة التنمية السياحية سليمان بن علي الفوزان مساء أمس ، مهرجان السمن والسمين الذي تقيمة لجنة الشباب بمشاركة لجنة التنمية السياحية وعدد من الجهات الحكومية والأهلية .ويشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات الترفيهية والتسويقية والأسر المنتجة والتثقيف الصحي ومسرح الطفل, كما تشارك جامعة القصيم من خلال المهرجان بإقامة العديد من الدورات المتنوعة.يذكر أن المهرجان يستمر لمدة خمسة عشر يومًا ويبدا يوميًا من بعد صلاة العصر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا بالحديقة العامة على المدخل الشرقي للمحافظة.// انتهى //21:21ت م0177