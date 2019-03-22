الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم منافسات الجولة الـ 20 من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بإقامة 11 مباراة جمعت البكيرية مع الرياض، والتقدم مع الأخدود، والمزاحمية مع الحجاز، والسد مع الجندل، والساحل مع الصقور، والغزوة مع الدرعية.ولحساب المجموعة الثانية التقى حطين مع الخلود، والوطني مع الثقبة، وعرعر مع الشرق، والحائط مع الجبيل، وعفيف مع وج.وعلى ملعبه تعادل البكيرية متصدر المجموعة الأولى الذي ضمن تأهله إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى أمام ضيفه الرياض بهدف لكل منهما ، ورفع البكيرية رصيده لـ 44 نقطة في الصدارة، فيما رفع الرياض رصيده لـ 17 نقطة في المركز التاسع .وحقق الحجاز فوزًا على مضيفه المزاحمية بنتيجة 3-1 رافعًا رصيده لـ 38 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد المزاحمية عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر ، فيما تغلب الجندل على مضيفه السد بنتيجة 3-1 رافعًا رصيده لـ 35 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد السد عند 31 نقطة في المركز الخامس.وفاز التقدم على ضيفه الأخدود بهدفين نظيفين ليرفع رصيده لـ 37 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الأخدود عند 25 نقطة في المركز السابع ، وحسم التعادل السلبي مباراة الساحل مع الصقور، ليرفع الساحل رصيده لـ 30 نقطة في المركز السادس، فيما رفع الصقور رصيده لـ 17 نقطة في المركز العاشر.وتغلب الدرعية على مضيفه الغزوة بنتيجة 3-2 رافعًا رصيده لـ 24 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الغزوة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.ولحساب المجموعة الثانية حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة حطين مع الخلود، ليرفع حطين رصيده لـ 36 نقطة في المركز الثاني فيما اتفع رصيد الخلود لـ 32 نقطة في المركز الرابع ، واستعاد الثقبة صدارة المجموعة بفوزه على مضيفه الوطني بهدفين نظيفين رافعًا رصيده لـ 37 نقطة فيما توقف رصيد الوطني عد 22 نقطة في المركز التاسع.وحقق وج فوزًا على مضيفه عفيف بنتيجة 2-0 رافعًا رصيده لـ 33 نقطة فيما توقف رصيد عفيف عند 22 نقطة في المركز العاشر ، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة عرعر مع الشرق ليرفع عرعر رصيده لـ 22 نقطة في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد الشرق لـ 30 نقطة في المركز الخامس ، وتعادل الحائط مع الجبيل بهدفين لكل منهما، ليرفع الحائط رصيده لـ 21 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد الجبيل بـ 23 نقطة في المركز السادس.وتختتم منافسات الجولة غدًا السبت بإقامة لقاء وحيد لحساب المجموعة الثانية حيث يلتقي العربي الثاني عشر بـ 20 نقطة مع ضيفه الدرع السابع بـ 23 نقطة على ملعب نادي النجمة.// انتهى //21:22ت م0178