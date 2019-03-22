اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي على انخفاض
الجمعة 1440/7/15 هـ الموافق 2019/03/22 م واس
لندن 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 1.83 % ليصل إلى 3305.73 نقطة.
وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 185 نقطة ليصل إلى 11364.17 نقطة، فيما تراجع مؤشري "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس 35" الإسباني بمقدار 1.18 بالمائة و 1.67 بالمائة على الترتيب.
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21:24ت م
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