لندن 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 1.83 % ليصل إلى 3305.73 نقطة.وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 185 نقطة ليصل إلى 11364.17 نقطة، فيما تراجع مؤشري "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس 35" الإسباني بمقدار 1.18 بالمائة و 1.67 بالمائة على الترتيب.// انتهى //21:24ت م0180