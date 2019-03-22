الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 لزواره اليوم, المشاركة التفاعلية من خلال إقامة 7 ورش عمل منوعة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، وذلك بقيادة وتقديم عدد من المختصين والخبراء.وكانت الورشة الأولى بعنوان " أهمية السيناريو وكيفية بناؤه" وتضمنت الحديث عن أهمية السيناريو، وكتابته والتنسيقات، وماهية ما يجعل من القصة الجيدة قادرة على تكوين فيلم جيد، والثانية اهتمت بـ " التخطيط الإستراتيجي".كما جاءت الورشة التفاعلية الفنية " ترانيم ريشة " التي تهتم وتناقش العديد من المحاور المتعلقة بالفن للمهتمين من زوار المعرض.عقب ذلك أقيمت ورشتا " صحافة المواطن " "البحث عن المصادر الموثوقة للبدء بالكتابة" , واختتمت الورش لليوم بورشتي " كيف تكون القراءة مقدمة للكتابة " و " أسرار العظماء " .// انتهى //21:30ت م0182