رياضي / تأهل القادسية والشعيب والاتفاق والريان إلى نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات
الجمعة 1440/7/15 هـ الموافق 2019/03/22 م واس
الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس
تأهلت أندية القادسية والشعيب والاتفاق والريان، إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات.
وجاءت نتائج مباريات الدور ربع النهائي من البطولة بفوز القادسية على نظيره جرش بنتيجة 8-2، بينما حسم فريق الشعيب مباراته أمام النهضة بنتيجة 9-2.
وتفوق فريق العرض على ضيفه الريان بنتيجة 7-5، وأخيراً حسم حكم اللقاء نتيجة مباراة الاتفاق ونظيره فريق مصده لمصلحة الأول، وذلك لعدم حضور الأخير إلى صالة اللقاء.
واعتبر حكم الساحة فريق الاتفاق هو الفائز بالمباراة بنتيجة 6-0، حسب نظام لائحة لعبة كرة قدم الصالات السعودية.
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21:30ت م
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