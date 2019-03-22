الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واستأهلت أندية القادسية والشعيب والاتفاق والريان، إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات.وجاءت نتائج مباريات الدور ربع النهائي من البطولة بفوز القادسية على نظيره جرش بنتيجة 8-2، بينما حسم فريق الشعيب مباراته أمام النهضة بنتيجة 9-2.وتفوق فريق العرض على ضيفه الريان بنتيجة 7-5، وأخيراً حسم حكم اللقاء نتيجة مباراة الاتفاق ونظيره فريق مصده لمصلحة الأول، وذلك لعدم حضور الأخير إلى صالة اللقاء.واعتبر حكم الساحة فريق الاتفاق هو الفائز بالمباراة بنتيجة 6-0، حسب نظام لائحة لعبة كرة قدم الصالات السعودية.// انتهى //21:30ت م0183