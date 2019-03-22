الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسيعرف جناح وزارة الداخلية المشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، الزوار بقطاعاتها الخدمية والأمنية .ويتضمن الجناح وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ووكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية والمديرية العامة للجوازات, إضافة إلى مديرية الدفاع المدني ومركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية والإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.وتهدف مشاركة هذا القطاعات لنشر الوعي، والرد على الاستفسارات وعرض الدراسات التي قام بها مركز أبحاث الجريمة، وأبحاث منسوبي الوزارة وقطاعاتها، كما تم هذا العام الاستعانة بعربة وكالة الأحوال المدنية للخدمات المتنقلة لخدمة زوار معرض الكتاب.// انتهى //21:33ت م0185