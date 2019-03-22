الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واساستأنف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة برنامجه التدريبي بحصة تدريبية مسائية على ملعب نادي الرياض ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في الرياض ويستمر حتى الـ 26 من الشهر الجاري، تزامنًا مع أيام FIFA لشهر مارس.وعلى الصعيد الميداني، قسم المدير الفني يوسف عنبر اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب الإمارات حيث خصصت لهم تمارين استرجاعية برفقة المعد البدني الكابتن عبداللطيف الحسيني، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين.واستهل التدريب بعمليات الإحماء، ثم تمرين التمرير والاستحواذ، بعدها قسم يوسف عنبر اللاعبين لمجموعتين ليجري تقسيمه على منتصف الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.وسيجري المنتخب الوطني مساء غدٍ السبت حصة تدريبية على ملعب نادي الشباب عند السادسة والنصف مساءً.// انتهى //21:34ت م0186