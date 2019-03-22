ثقافي / محاضرتان دعويتان بمحافظة فرسان غدًا
الجمعة 1440/7/15 هـ الموافق 2019/03/22 م واس
فرسان ١٦ رجب ١٤٤٠هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٨م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان غداً محاضرتين دعويتين الأولى بعنوان ” الوصية النافعة.. عليكم بسنتي" يلقيها خالد بن عبدالله المالك ، وذلك بالمسجد النجدي بالمحافظة ، والثانية بعنوان "أسباب الانحراف الفكري وأثاره وأسباب الوقاية منه وعلاجه" يلقيها فيصل بن سعود العنزي ، وذلك بجامع بلعوص بفرسان .
وتأتي المحاضرتين ضمن سلسلة البرنامج الدعوي " الحصانة الفكرية " الذي ينفذه الفرع حالياً بعدد من محافظات المنطقة .
//انتهى//
21:53ت م
0188