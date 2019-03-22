فرسان ١٦ رجب ١٤٤٠هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٨م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان غداً محاضرتين دعويتين الأولى بعنوان ” الوصية النافعة.. عليكم بسنتي" يلقيها خالد بن عبدالله المالك ، وذلك بالمسجد النجدي بالمحافظة ، والثانية بعنوان "أسباب الانحراف الفكري وأثاره وأسباب الوقاية منه وعلاجه" يلقيها فيصل بن سعود العنزي ، وذلك بجامع بلعوص بفرسان .وتأتي المحاضرتين ضمن سلسلة البرنامج الدعوي " الحصانة الفكرية " الذي ينفذه الفرع حالياً بعدد من محافظات المنطقة .//انتهى//21:53ت م0188