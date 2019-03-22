رياضي / تونس تشارك في اجتماعات الاتحاد العربي للرياضة العسكرية بالأردن
الجمعة 1440/7/15 هـ الموافق 2019/03/22 م واس
تونس 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس
تشارك تونس في اجتماعات الجمعية العمومية للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية في دورتها الـ 34 المقرر انعقادها في الأردن غداً .
وستناقش هذه الاجتماعات التي تستمر عدة أيام بنود محضر اجتماعات الجمعية العمومية التي انتظمت بتونس في مارس 2018م وانتخابات رئاسة الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء اللجان المعاونة المقرر تنظيمها سنة 2020م.
كما ستحدد هذه الاجتماعات رزنامة الأنشطة الرياضية والبطولات العربية لعامي 2019 ـ 2020م.
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22:34ت م
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