تونس 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واستشارك تونس في اجتماعات الجمعية العمومية للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية في دورتها الـ 34 المقرر انعقادها في الأردن غداً .وستناقش هذه الاجتماعات التي تستمر عدة أيام بنود محضر اجتماعات الجمعية العمومية التي انتظمت بتونس في مارس 2018م وانتخابات رئاسة الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء اللجان المعاونة المقرر تنظيمها سنة 2020م.كما ستحدد هذه الاجتماعات رزنامة الأنشطة الرياضية والبطولات العربية لعامي 2019 ـ 2020م.// انتهى //22:34ت م0190