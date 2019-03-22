نجران 15 رجب 1440هـ الموافق 22 مارس 2019 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، برنامج الجالية الفلبينية الدعوي الرياضي، الذي نفذته إدارة الدعوة بالفرع والشريك التنفيذي المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصناعية نجران "إشراقة"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.وتضمن البرنامج الذي استمر شهرين وشارك فيه 10 فرق يمثلون مؤسسات وشركات المنطقة، إلقاء عدد من الكلمات الوعظية باللغة الفلبينية، وتوزيع ما يزيد عن 450 مادة، إلى جانب ركن تعريفي عن الإسلام، إضافة إلى توزيع الهدايا التشجيعية والوجبات الخفيفة طيلة أيام الملتقى.وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبدالرحمن العصيمي، أن هذا اللقاء هو حلقة من حلقات الوصل بين الفرع والمكاتب التعاونية مع المسلمين الجدد ودعوة غير المسلمين للإسلام، مشيراً إلى إسلام 10 أشخاص خلال الملتقى.وكرم العصيمي في ختام الملتقى الفرق المشاركة والرعاة والداعمين.//انتهى//22:36ت م0191